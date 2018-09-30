В Чечне прошел молебен о здравии Героя России Анатолия Романова

ТАСС, 30 сентября. Молебен о здравии Героя России генерал-полковника Анатолия Романова, получившего тяжелое ранение в октябре 1995 года в Грозном, прошел в Чечне. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.
Романов был заместителем главы МВД России - командующим Внутренними войсками. Одновременно был командующим Объединенной группировкой федеральных войск в Чечне, он активно участвовал в процессе мирного урегулирования конфликта в республике.
"Желая духовно поддержать генерала Романова, вот уже 23 года борющегося за свою жизнь, военнослужащие Объединенного пункта управления помолились о его здравии в храме святого благоверного князя Дмитрия Донского в Ханкале. Богослужение провел благочинный по Чеченской Республике Махачкалинской епархии Русской православной церкви, ключарь храма Михаила Архангела в Грозном иеромонах Амвросий (Марченко)", - сказал представитель Росгвардии.
Он напомнил, что за Анатолием Романовым закрепилась характеристика генерала-миротворца, так как своей главной целью он полагал выведение затянувшегося военного конфликта в политическое русло, чтобы уберечь жизни солдат, офицеров и мирных жителей Чечни.
В Объединенной группировке войск проходят службу офицеры Росгвардии, выполнявшие боевые задачи под командованием Романова. По их словам, он всегда умел выслушать подчиненных и принять правильное решение в различных сложных ситуациях, которых в резко меняющейся оперативной обстановке было очень много.