СМИ: спасенные из пещеры в Таиланде школьники в октябре посетят Аргентину и США

БАНГКОК, 30 сентября. /ТАСС/. Подростковая футбольная команда "Дикие вепри", игроки которой вместе со своим тренером более двух недель пробыли в пещере Тхам Луанг в Таиланде, в следующем месяце посетит Аргентину и США. Как сообщила в воскресенье газета Bangkok Post , школьники отправятся в Буэнос-Айрес 3 октября.

Как ранее сообщалось, в Аргентине они примут участие в открытии летних юношеских Олимпийских игр, которые пройдут с 6 по 18 октября. Школьники пробудут в олимпийской деревне в сопровождении тайских чиновников три дня. 9 октября "Дикие вепри" отправятся в США.

11 и 12 октября, когда мальчики и их тренер будут находиться в Нью-Йорке, они появятся на двух программах телеканала NBC - Today Show и Late Night. Кроме того, в таиландском консульстве состоится пресс-конференция. Подростки вернутся домой 20 октября. Новости о запланированной поездке за границу появились после того, как в воскресенье школьники посетили религиозную церемонию, посвященную 38-летнему офицеру ВМС Таиланда Саману Кунану, который погиб во время спасения команды.

По данным газеты Khaosod, во время первой после спасения поездки мальчиков за границу будут сопровождать члены семей. Отмечалось также, что некоторые участники операции по спасению школьников смогут поехать вместе с ними. Все они будут проживать в олимпийской деревне, куда у прессы не будет доступа, пишет издание. Помимо участия в церемонии открытия игр, предполагалось, что ребята сыграют товарищеский матч с молодыми олимпийскими спортсменами, однако не уточнялось, в какой день это произойдет.

Ранее посол РФ в Таиланде Кирилл Барский через таиландского министра культуры Вира Ротпотчанарата передал школьникам приглашение в Международный детский центр "Артек". По его словам, школьники могут приехать туда в октябре этого года или с апреля по октябрь 2019 года. Дипломат отметил, что российская сторона не настаивала на организации встречи с самими мальчиками, поскольку понимает, через что им пришлось пройти, и решила передать сертификат таким образом.

23 июня в пещере Тхам Луанг пропали 12 школьников из футбольной команды в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер. Подземелье, в котором они оказались, простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где укрывались от прибывавшей воды пропавшие. В течение трех дней, с 8 по 10 июля, водолазам удалось вывести оттуда две группы по четыре ребенка и одну - из пяти человек. Все были доставлены в больницу Прачанукро в городе Чианграй, откуда их выписали 18 июля.