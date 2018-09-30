МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Россияне не будут получать идентификационные номера при рождении. Об этом сообщили ТАСС в Минюсте России в связи с началом действия с 1 октября единой электронной базы ЗАГС - Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС).
Оператором электронного реестра ЗАГС является Федеральная налоговая служба.
Как пояснили ТАСС в Минюсте (который осуществляет контроль за деятельностью ЗАГСов), "при этом в ходе государственной регистрации рождения никакие идентификационные номера гражданам не присваиваются".
Единый банк данных ЗАГС
Впервые созданный в России единый электронный банк данных записей актов гражданского состояния в тестовом режиме начал работу с лета этого года в 10 регионах. С 1 октября он заработает по всей стране. До сих пор в каждом регионе существуют свои архивы ЗАГС в бумажном виде.
Как рассказали в Минюсте, "на первоначальном этапе функционирования Единого государственного реестра в систему будут включаться вновь составленные органами ЗАГС записи актов гражданского состояния, а также записи, конвертированные (преобразованные) в форму электронных документов, хранящиеся в органах ЗАГС в бумажном виде". До конца 2020 года в электронную форму переведут 524 млн записей актов гражданского состояния из архивов региональных ЗАГСов.
Также в реестр будут включаться сведения о документах об актах гражданского состояния, выданных иностранными государствами в отношении граждан РФ.
Если ранее, еще со времен дореволюционных метрических книг, в ЗАГСах составлялись две бумажные записи акта гражданского состояния, то теперь один экземпляр будет составляться в электронном, другой - в бумажном виде, пояснили в Минюсте. "Таким образом из законодательства исключается соблюдавшееся со времен ведения метрических книг правило [двух бумажных экземпляров], однако сохраняется принцип двойного документирования в целом", - добавили в министерстве.
Это не должно повлечь за собой возникновение рисков утраты записей актов гражданского состояния, в связи с чем предусмотрено, что записи актов гражданского состояния в электронном виде подлежат постоянному хранению, их уничтожение и изъятие не допускаются. В случае внесения в них исправлений или изменений ранее составленные электронные версии сохранятся.
Удобства новой системы
С введением электронного реестра актов гражданам уже не потребуется направлять письма для получения повторных свидетельств и справок из ЗАГСов из другого региона, дожидаясь, пока ответ придет в ЗАГС по месту его нового жительства. После создания реестра и перевода записей в электронную форму, они смогут сразу получать их в ЗАГСе по месту жительства.
Граждане смогут получить сведения, содержащиеся в записях актов гражданского состояния, составленных в отношении них или их несовершеннолетних детей, через Единый портал госуслуг и региональные порталы государственных и муниципальных услуг.
Для удобства новой системы Минюст совместно с Минфином (который нормативно регламентирует ведение новой информационной системы) и ФНС России разрабатывает новые формы записей актов гражданского состояния, бланков свидетельств, справок и заявлений.
Кроме того, Минюст разработал проект нового Административного регламента предоставления госуслуги по регистрации актов гражданского состояния, в котором пересмотрены сроки предоставления госуслуг с учетом того, что юридически значимые действия будут производиться сотрудниками ЗАГС в новом реестре.
Ресурс населения РФ
Единый госреестр записей актов гражданского состояния станет основой для создания будущего единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения о населении Российской Федерации. Но и сам ЕГР ЗАГС будет активно применяться в межведомственном взаимодействии. При предоставлении госуслуг органы власти смогут напрямую получать из него необходимые сведения, а также использовать его для своей работы. Так, Минобороны сможет получать сведения о смерти или изменении имени гражданина, Росреестр - данные о смерти владельца недвижимости, Росгвардия - о смерти владельцев зарегистрированного оружия. Судебные приставы смогут получать из реестра информацию о должниках, необходимую для проведения исполнительных действий.
Этой осенью российские ЗАГСы отметили 100-летие своего образования. После принятия в сентябре 1918 года "Кодекса законов об актах гражданского состояния" ведение метрических книг (с информацией о рожденных, бракосочетающихся и умерших) было передано от церквей в органы ЗАГС. На смену метрическим книгам пришли актовые (реестровые), которые использовали все 100-летие.