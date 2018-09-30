МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Россияне не будут получать идентификационные номера при рождении. Об этом сообщили ТАСС в Минюсте России в связи с началом действия с 1 октября единой электронной базы ЗАГС - Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС).

Оператором электронного реестра ЗАГС является Федеральная налоговая служба.

Как пояснили ТАСС в Минюсте (который осуществляет контроль за деятельностью ЗАГСов), "при этом в ходе государственной регистрации рождения никакие идентификационные номера гражданам не присваиваются".

Единый банк данных ЗАГС

Впервые созданный в России единый электронный банк данных записей актов гражданского состояния в тестовом режиме начал работу с лета этого года в 10 регионах. С 1 октября он заработает по всей стране. До сих пор в каждом регионе существуют свои архивы ЗАГС в бумажном виде.