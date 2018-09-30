Победителем Европейской олимпиады по истории России стал россиянин из Дюссельдорфа

Землетрясение и цунами в Индонезии

Ростуризм призвал россиян избегать сейсмически опасных районов в Индонезии

В ведомстве подчеркнули, что граждане РФ практически не посещают остров Сулавеси, где сильное землетрясение и цунами привели к гибели 832 человек

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