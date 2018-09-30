Победителем Европейской олимпиады по истории России стал россиянин из Дюссельдорфа

РИМ, 30 сентября. /ТАСС/. Россиянин Глеб Татарников, проживающий в Дюссельдорфе (ФРГ), стал победителем Европейской олимпиады "Творчество русских писателей в зеркале русской истории: по страницам произведений М. Горького и А. Солженицына", финал которого прошел в Риме с 28 по 29 сентября.
Глебу Татарникову 15 лет. На олимпиаде он прочел эссе об отречении Николая Второго и один из памфлетов Максима Горького.
Более 300 школьников и студентов из 42 стран представили исследования на тему Октябрьской революции и ее отражения в произведениях русских классиков - Максима Горького, Максимилиана Волошина, Александра Солженицына. Участие в олимпиаде приняли подростки из русских учебных центров стран Европы и СНГ в возрасте от 14 до 20 лет.
Олимпиада организована учебно-методическим центром по изучению русского языка и культуры "Николай Гоголь" в Риме при поддержке фонда "Русский мир" и Россотрудничества. Эти мероприятия стали доброй традицией в Риме и вызывают живой интерес у соотечественников и ученых-историков. В этом году куратором олимпиады выступил доктор наук, профессор МГУ Сергей Перевезенцев. Он возглавил жюри, в состав которого вошли педагоги и журналисты, в том числе корреспондент ТАСС.
Олимпиада проводится с 2015 года, первый конкурс был посвящен 70-летию победы в Великой Отечественной войне.