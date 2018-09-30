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Три подземных пешеходных перехода появятся в районе "Москва-Сити"

Один из них соединит платформу "Тестовская" и новый ЖК, второй будет связан с тоннелем, который ведет к деловому центру и платформе, третий соединит микрорайон Камушки с Шмитовским проездом

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Три подземных пешеходных перехода планируется построить в районе "Москва-Сити". Об этом в воскресенье в Twitter написал мэр Москвы Сергей Собянин.

"В районе "Москва-Сити" появятся три подземных пешеходных перехода. Первый соединит платформу "Тестовская" и новый жилой комплекс", - написал он. Второй переход, по словам мэра, будет связан с тоннелем, который ведет к деловому центру и платформе. "Третий соединит микрорайон Камушки и нечетную сторону Шмитовского проезда", - сообщил Собянин.

Московский международный деловой центр "Москва-Сити" располагается на берегу Москвы-реки в Пресненском районе столицы.

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Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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