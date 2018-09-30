Три подземных пешеходных перехода появятся в районе "Москва-Сити"

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Три подземных пешеходных перехода планируется построить в районе "Москва-Сити". Об этом в воскресенье в Twitter написал мэр Москвы Сергей Собянин.
"В районе "Москва-Сити" появятся три подземных пешеходных перехода. Первый соединит платформу "Тестовская" и новый жилой комплекс", - написал он. Второй переход, по словам мэра, будет связан с тоннелем, который ведет к деловому центру и платформе. "Третий соединит микрорайон Камушки и нечетную сторону Шмитовского проезда", - сообщил Собянин.
Московский международный деловой центр "Москва-Сити" располагается на берегу Москвы-реки в Пресненском районе столицы.
В районе #МоскваСити появятся три подземных пешеходных перехода. Первый соединит платформу "Тестовская" и новый жилой комплекс. Второй свяжем с тоннелем, который ведет к деловому центру и платформе. А третий соединит микрорайон Камушки и нечетную сторону Шмитовского проезда.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 30 сентября 2018 г.