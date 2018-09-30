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Северный Кавказ

Власти Дагестана в 2018 году планируют обеспечить жильем более 300 детей-сирот

На эти цели предусмотрено более 257 млн рублей, из которых 150 млн рублей - средства республиканского бюджета, сообщили в региональном министерстве образования и науки

МАХАЧКАЛА, 30 сентября. /ТАСС/. Более 300 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, планируют обеспечить жильем в Дагестане в текущем году. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в министерстве образования и науки республики.

"313 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые имеют право на получение жилья, планируется обеспечить жильем в текущем году", - сказал представитель ведомства. По его словам, на эти цели предусмотрено более 257 млн рублей, из которых 150 млн рублей - средства республиканского бюджета.

Как сообщил собеседник агентства, в прошлом году в республике жильем обеспечили 322 ребенка из данной категории. На эти цели выделили более 265 млн рублей. По данным Минобрнауки республики, на сегодняшний день в Дагестане количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на получение жилья, составляет более 2,8 тыс. человек.

Ранее ТАСС сообщал, что в Дагестане главы муниципалитетов, где планируется выделение жилья детям-сиротам, будут нести "персональную ответственность не только за своевременное освоение выделенных средств, но и за качество предоставляемого сиротам жилья".

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