В Олимпийском парке Сочи открылся первый светомузыкальный фонтан с огненным шоу

СОЧИ, 30 сентября. /ТАСС/. Первый на юге России светомузыкальный фонтан с огненным шоу открылся на Имеретинской набережной Олимпийского парка Сочи. Он станет новой популярной достопримечательностью курорта, выразил уверенность в беседе с ТАСС глава города Сочи Анатолий Пахомов.

"Такой фонтан на юге России единственный. Уверен, что он станет новой, популярной у туристов, достопримечательностью и любимым местом отдыха по вечерам", - сказал Пахомов.

По словам мэра, гости курорта смогут смотреть шоу ежедневно с 19:00 до 22:00 мск. "На открытие фонтана собрались сотни туристов из разных городов России, почетными гостями церемонии стала делегация из японского города-побратима Нагато во главе с мэром Курао Ониси. гости высоко оценили это удивительное сочетание огня и воды", - отметил мэр Сочи.

Член Совета Федерации, сенатор от Кабардино-Балкарии Арсен Каноков рассказал журналистам, что ранее уже строил фонтаны в Нальчике и Кисловодске. "Мы строили до этого фонтаны, видели какая это положительная энергия, как это нравится людям. И мы решили порадовать жителей и отдыхающих города Сочи, руководство курорта нас поддержало в данном намерении", - отметил Каноков.

По информации группы "Синдика", которая реализовала данный проект, общая стоимость работ составила 100 млн рублей. Площадь чаши фонтана - около 750 кв. м. Фонтан сочетает световое и огненное шоу, "танцующие" водные струи пересекаются и вращаются в разные стороны, меняя свою конфигурацию в зависимости от тактов композиций. Программой предусмотрено 10 видов конфигураций и примерно 40 классических и современных мелодий, в системе задействовано 33 насоса, 132 светильника и семь огненных форсунок.