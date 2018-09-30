Генпрокуратура запустит свой видеоресурс с трансляциями по актуальным темам

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России запускает видеосервис с прямыми трансляциями по актуальным тема работы ведомства. Как сообщили журналистам в Генпрокуратуре, вещание нового интерактивного видеосервиса "Эфир" начнется в понедельник в 11:00 мск.

"В рамках проекта будут работать 18 постоянных тематических рубрик, часть из которых выходит в прямом эфире", - сообщили в ведомстве. В первый же день откроется рубрика "Вы в эфире", где зрители смогут звонить в студию или задавать вопросы в интерактивном чате. Выпуск откроется с неизвестными до сих пор статистическим данными о состоянии преступности по всей стране.

Кроме того, генпрокурор России Юрий Чайка в интервью официальному представителю ведомства Александру Куренному расскажет о правозащитной работе органов прокуратуры и о международно-правовом сотрудничестве с Великобританией и США.

Также член Общественной палаты РФ Вероника Крашенинникова обсудит тему организаций-иноагентов и нежелательных организаций. Кроме того, в первом выпуске видеоресурс расскажет о процессах экстрадиции и о новых формах борьбы с рыбными браконьерами и с загрязнением водных бассейнов.