В Уфе открывается Всероссийский форум волонтеров старшего возраста

УФА, 1 октября. /ТАСС/. Третий Всероссийский форум волонтеров старшего возраста открывается в понедельник в Уфе, он соберет свыше 500 добровольцев из разных регионов страны, сообщила ТАСС пресс-секретарь министерства спорта и молодежной политики Башкирии Лия Губайдуллина.
"Волонтеры "серебряного возраста" - это участники добровольческого движения старшего возраста - свыше 50 лет. Само понятие зародилось в 2013 году во время Универсиады в Казани.
"В этом году программа будет построена на трех тематических блоках - "Опыт", "Энергия" и "Тепло", которые призваны сформировать общее представление о возможностях активного долголетия. Во время встреч с экспертами, круглых столов и мастер-классов участники - свыше 500 человек - не только получат тематические навыки и компетенции, но и разработают траекторию развития системы наставничества в России", - сказала она.
Центральным мероприятием деловой программы 1 октября станет панельная дискуссия о перспективах развития движения добровольцев старшего возраста. Днем позже волонтеры совместно со специалистами органов государственной власти посетят уфимские соцучреждения - приюты, интернаты и больницы.
В рамках форума будет объявлено о начале Всероссийской акции "Молоды душой", приуроченной ко Дню пожилого человека, состоится награждение победителей всероссийского грантового конкурса по поддержке социальных проектов. Фонд в размере 4 млн рублей распределится между победителями в различных номинациях. Лучшие проекты получат гранты в размере от 50 до 150 тыс. рублей.
Всероссийский форум "серебряных волонтеров" состоится в третий раз. В предыдущие годы он проходил в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. По результатам прошлых форумов была сформирована дорожная карта "Развитие добровольчества среди граждан старшего возраста на период до 2020 года". Указом президента РФ 2018 год объявлен в стране Годом добровольца.