В Москве пройдет Всемирный старообрядческий форум

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Старообрядцы, проживающие в разных странах, в понедельник обсудят в Москве вопросы укрепления контактов и сотрудничества в рамках Всемирного старообрядческого форума. Об этом сообщил ТАСС руководитель пресс-службы Московской митрополии Русской Православной старообрядческой церкви (РПСЦ) Роман Аторин.

"На форуме, который пройдет 1-2 октября в столичном Доме русского зарубежья, планируется обсудить состояние староверия в современном мире, проблемы сохранения веры и культурных традиций, перспективы развития государственно-церковных отношений в России и в других странах", - сказал он.

Участники затронут темы духовно-культурных связей между старообрядческими организациями России и зарубежья, сотрудничества в сфере культуры, содействие староверам, переселяющимся в Россию из-за рубежа, а также подготовку к празднованию 400-летия со дня рождения протопопа Аввакума, которое будет отмечаться в 2020 году.

По словам Аторина, география гостей мероприятия охватывает страны, где есть старообрядческие общины. "К нам приедут древлеправославные христиане из стран ближнего зарубежья - Латвии, Литвы, Белоруссии, Румынии, Украины. У нас есть приходы и в таких экзотических странах, как Пакистан и Уганда, наши священники прибудут и оттуда. Также будут представители старообрядческой православной церкви в США", - сказал он и добавил, что на форуме будет присутствовать старообрядческий митрополит Московский и всея Руси Корнилий и главы других старообрядческих церквей.

В проведении форума примут участие Русская Православная старообрядческая церковь, Древлеправославная Поморская церковь, Русская Древлеправославная церковь, Древлеправославная старопоморская церковь федосеевского согласия, представители других старообрядческих согласий.