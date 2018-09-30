Пробная перепись населения стартует в России

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Пробная перепись населения 2018 года начинается в России и продлится в течение месяца - до 31 октября. Благодаря новым современным методикам учета данных, ее итоги станут известны уже в начале 2019 года.

"Одна из основных задач пробной переписи - отработать нововведения, которые планируется использовать в ходе Всероссийской переписи населения, которая пройдет в 2020 году. Основные изменения коснутся, главным образом, схемы сбора сведений. Впервые в истории отечественной статистики планируется использовать новый для России способ сбора статистической информации о населении - самостоятельное заполнение гражданами переписных листов на Едином портале госуслуг", - сообщили ТАСС в пресс-центр пробной переписи населения-2018. Также впервые в рамках всеобщей переписи населения для сбора сведений планируется использовать мобильные устройства - планшетные компьютеры и смартфоны.

Пробная перепись населения 2018 года пройдет в два этапа - первый будет всероссийским, второй - локальным и затронет десять муниципальных образований в девяти субъектах РФ. С 1 по 10 октября любой житель России, имеющий подтвержденную учетную запись на портале Gosuslugi.ru, сможет переписаться самостоятельно, заполнив электронный переписной лист. "Оценить активность участия населения в переписи через портал можно довольно оперативно, эти данные будут известны уже в октябре-ноябре 2018 года", - подчеркнули в пресс-центре.

С 16 по 31 октября на территории десяти муниципальных образований, в том числе района Свиблово Москвы и муниципального округа Княжево Санкт-Петербурга, будет осуществляться поквартирный обход переписчиками. Кроме того, жителям будет предоставлена возможность переписаться на стационарных участках.

Пробная перепись населения в 2018 году будет содержать новый вопрос об удаленности респондента от основного места работы. Кроме того, для определения потенциальной рабочей силы введен вопрос о готовности респондента принять работу, даже если он ее не искал. Введены также вопросы о регистрации респондента в том помещении, в котором он постоянно проживает, и о длительности проживания респондента в других странах. В то же время вопросы об ученой степени респондента и о второй работе из переписного листа исчезли.

Итоги всероссийской переписи-2010

По данным всероссийской переписи населения, проведенной по состоянию на 14 октября 2010 года, численность постоянного населения РФ составила 142,9 млн человек. По сравнению с переписью населения 2002 года численность населения уменьшилась на 2,3 млн человек, в том числе в городских населенных пунктах - на 1,1 млн человек, в сельской местности - на 1,2 млн человек. Соотношение горожан и сельских жителей составило в 2010 году 74% и 26% соответственно.

По данным переписи населения 2010 году, численность женщин превышала численность мужчин на 10,8 млн. человек. В 2002 году это превышение составляло 10 млн человек. На 1000 мужчин в 2010 году приходилось 1163 женщины (в 2002 г.- 1147). По итогам всероссийской переписи населения 2010 года средний возраст жителей страны составил 39 лет (в 2002 г. - 37,7 лет).

Следующая всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года.