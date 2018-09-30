В Петербурге открывается семинар "Искусство, победившее время"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Первый международный образовательный семинар "Искусство, победившее время" по изучению национальных духовно-музыкальных традиций открывается в понедельник в Санкт-Петербургской консерватории и будет проходить здесь всю неделю при участии молодых ученых из шести стран Европы. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь старейшего музыкального вуза России Екатерина Хомчук
"Авторы идеи и инициаторы семинара - студенты-выпускники кафедры древнерусского певческого искусства нашей консерватории. Они вышли победителями Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования, проведенного Федеральным агентством по делам молодежи в номинации "Патриотическое воспитание и межкультурные коммуникации", - рассказала пресс-секретарь.
Музыковеды-медиевисты из России, Армении, Белоруссии, Греции, Грузии и Румынии поделятся на семинаре с коллегами новыми находками и интересными фактами в изучении и исполнении духовной музыки от эпохи средневековья до наших дней.
В рамках открытых лекций и мастер-классов участники семинара познакомят петербургскую публику с древнейшей музыкальной историей своих регионов: традиционной грузинской полифонией и древнейшей монодической культурой Армении, влиянием григорианского пения в истории Румынии, греческого церковного пения с раннехристианских времен до наших дней, а также с богатейшей культурой России на примере древних распевов XI-XVII веков. Участниками открытых лекций и мастер-классов будут певческие ансамбли, которые выступят на различных площадках.
В рукописном отделе Российской национальной библиотеки (РНБ) откроется выставка "Традиции духовной культуры средневековья в рукописях РНБ". Посетители ознакомятся с уникальными старинными греческими, грузинскими, армянскими, молдавскими, валашскими и древнерусскими манускриптами.
Молодежный образовательный семинар завершится в будущее воскресенье в Феодоровском соборе литургией грузинских, греческих и древнерусских распевов, которые прозвучат в исполнении сводного хора участников проекта.