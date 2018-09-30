Калифорния стала первым штатом, где компании обязали принимать женщин в совет директоров

НЬЮ-ЙОРК, 1 октября. /ТАСС/. Калифорния стала первым из американских штатов, где компании, акции которых свободно обращаются на рынке, должны будут принимать женщин в советы директоров. Соответствующий закон подписал в воскресенье губернатор штата Джерри Браун, сообщается на его официальном сайте.

Указанные нормы в августе получили одобрение обеих палат законодательного собрания Калифорнии, они вступят в силу к началу 2020 года. К этому сроку, согласно новым правилам, в совете директоров компаний указанного типа, базирующихся в штате, должна быть как минимум одна женщина. В 2021 году требования ужесточаются: если в компании будет пять директорских должностей, не менее двух из них должны занимать женщины. Если таких постов шесть или более, не менее трех нужно будет предоставить женщинам.

Власти штата намерены публиковать списки компаний, которые соблюдают указанные нормы. С нарушителей будут взыскивать штрафы. Их размер пока не уточняется.

В тексте закона подчеркивается, что наличие женщин в совете директоров, в частности, "будет способствовать развитию экономики в Калифорнии, появлению новых возможностей в профессиональной сфере для женщин". В документе констатируется, что ранее власти штата уже рекомендовали компаниям принять указанные меры, теперь же это будет обязательным.

Согласно приведенным данным, примерно в четверти компаний, штаб-квартиры которых находятся в Калифорнии, женщины вообще не входят в совет директоров. В целом женщины занимают около 15,5% таких должностей в базирующихся в штате компаниях, акции которых свободно обращаются на рынке.