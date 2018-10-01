В колониях и СИЗО повысили нормы питания для беременных и несовершеннолетних

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Приказ министерства юстиции России о повышенных нормах питания для беременных и кормящих женщин, подростков и инвалидов, находящихся в заключении, вступил в силу с 30 сентября. Соответствующее сообщение размещено на сайте ведомства.

"Приказом для подозреваемых, обвиняемых и осужденных беременных женщин, кормящих матерей, несовершеннолетних, инвалидов I и II групп, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, предусмотрены повышенные нормы питания", - сообщает Минюст.

Приказ был разработан после жалоб правозащитников на отмену действовавшей нормы о добавках в рационе для беременных и кормящих женщин, а также для несовершеннолетних, содержащихся в колониях и СИЗО. Ориентирами для разработчиков документа стали рекомендации Минздрава по поводу питания для беременных женщин и детей в роддомах и детских больницах, а также нормы, содержавшиеся в предшествовавшем приказе.

"Также устанавливается рацион питания для осужденных, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений в случаях, если приготовление горячей пищи невозможно, и нормы замены одних продуктов питания другими", - говорится в сообщении.

Предыстория

Ранее члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы сообщили, что беременные, кормящие женщины, а также несовершеннолетние в СИЗО лишены некоторых положенных ранее дополнительных продуктов - масла, сыра, творога, молока, овощей. Несовершеннолетним ранее было положено по 15 г масла и сыра и 10 г сахара в сутки. Женщины получали дополнительно два куска хлеба, стакан молока, 100 г овощей, 50 г мяса, 40 г масла, 50 г творога.

25 августа правительство РФ поручило Минюсту разобраться с ситуацией. При этом в пресс-службе кабмина сообщили, что постановлением от 18 апреля 2018 года № 471 Минюсту и Минпромторгу предписано установить повышенные, а не пониженные нормы питания для этих категорий заключенных.