Суд приостановил работу кафе, продукция которого вызвала массовое отравление на Сахалине

В колониях и СИЗО повысили нормы питания для беременных и несовершеннолетних

С 30 сентября вступил в силу приказ Минюста РФ о добавках в рационе для беременных и кормящих женщин, подростков и инвалидов, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы

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