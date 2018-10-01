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Суд приостановил работу кафе, продукция которого вызвала массовое отравление на Сахалине

Кафе прекратило работу на три месяца

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 октября. /ТАСС/. Кафе "У Акопа" в Южно-Сахалинске, продукция которого вызвала первое на острове массовое отравление фаст-фудом за последние пять лет, закрылось на три месяца по решению городского суда. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Сахалинской области.

Ранее сообщалось, что в сентябре из-за отравления шаурмой в больницы попали 35 человек. Специалисты Роспотребнадзора взяли необходимые пробы продукции и выявили возбудителей кишечной инфекции норовирус и сальмонеллу, а также нарушение санитарных норм. Расследованием дела занялись сотрудники прокуратуры и Следственного комитета Сахалинской области. Материалы для приостановки деятельности были направлены в суд.

"Деятельность предпринимателя приостановили на 90 дней. Всего некачественной продукцией отравился 41 человек, в том числе двое детей", - сказал собеседник агентства.

Управление Роспотребнадзора по Сахалинской области ведет эпидемиологическое расследование и держит ситуацию на контроле.

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