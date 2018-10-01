Мощи святителя Луки Крымского прибыли во Владивосток

ВЛИДИВОСТОК, 1 октября. /ТАСС/. Ковчег с мощами святителя Луки Крымского в понедельник доставлен во Владивосток и выставлен в Покровском кафедральном соборе, сообщили ТАСС в пресс-службе Владивостокской епархии Русской православной церкви (РПЦ).
Ранее сообщалось, что Фонд Андрея Первозванного доставит мощи святителя Луки (Войно-Ясенецкого) в 17 российских городов - от Калининграда до Владивостока - с 1 октября по 27 ноября. Первым городом, куда прибыла святыня, стал Владивосток.
"Сегодня утром ковчег прибыл к нам. Сейчас он выставлен в Покровском соборе и пробудет там до 4 октября. После Владивостока мощи отправятся в Новосибирск", - сообщили в пресс-службе.
По словам викария Владивостокской епархии Иннокентия, Крым, являясь территорией России, в церковном отношении остается частью канонической Украинской православной церкви. Ее представители сопровождают святые мощи, и, таким образом, принесение святыни будет способствовать укреплению духовных связей.
После Владивостока святыня посетит Новосибирск (4 - 7 октября), Омск (7 - 11 октября), Челябинск (11 - 14 октября), Самару (15 - 18 октября), Ульяновск (18 - 21 октября), Нижний Новгород (21 - 25 октября), Владимир (25 - 28 октября), Калугу (28 - 31 октября), Смоленск (31 октября - 3 ноября), Брянск (3 - 6 ноября), Орел (6 - 9 ноября), Курск (9 - 12 ноября), Липецк (12 - 15 ноября), Тамбов (15 - 18 ноября), Архангельск (19 - 22 ноября) и Калининград (23 - 27 ноября). Планируется, что в некоторых регионах, по решению местных архиереев, ковчег с частицей мощей святителя Луки будут доставлять в онкологические больницы и диспансеры.
Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий (Лука Крымский) - российский и советский хирург, ученый, автор трудов по анестезиологии и гнойной хирургии, доктор медицинских наук, профессор, доктор богословия. 22 ноября 1995 года Лука определением Синода Украинской православной церкви (Московского патриархата) причислен к лику местночтимых святых.