Пожарные в Якутии повторно объявили голодовку

ТАСС, 1 октября. Сотрудники пожарной части микрорайона Кангалассы в Якутии спустя полгода снова объявили голодовку. Об этом ТАСС сообщил председатель Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии Юрий Зайцев.

"В пожарной части микрорайона Кангалассы объявили голодовку пять человек. Те, кто хочет проявить так свою позицию, - это их право. Уговаривать, убеждать не будем. Проводилось два совещания, но к общему мнению мы так и не пришли", - сказал Зайцев.

Руководитель независимого профсоюза пожарных Якутии Андрей Холтосунов заявил, что в голодовке принимают участие 14 человек. Главная же причина возобновления голодовки, по его словам, - неисполнение обязательств по подписанному в апреле протоколу.

"По протоколу, который был подписан Зайцевым в апреле, был не исполнен самый главный пункт - оплата по фактически отработанному времени <…> Норма в неделю - 140 часов, а мы отрабатываем по 183-192 часа, и вот эти часы нам не доплачивают", - сказал Холтосунов.

В апреле сотрудники пожарной части микрорайона Кангалассы недалеко от Якутска уже объявляли голодовку в знак протеста против низких зарплат и нехватки спецодежды. Голодовка была прекращена после того, как власти республики и пожарные пришли к соглашению.

Ранее сообщалось, что сотрудники пожарной части микрорайона Кангалассы не входят в систему МЧС России. Данная пожарная часть относится к республиканской государственной противопожарной службе и содержится из бюджета Якутии.