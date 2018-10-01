Скворцова считает правильной мерой увеличение возраста при продаже алкоголя

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова назвала увеличение возраста при продаже алкоголя до 21 года "абсолютно правильной мерой". Об этом она заявила ТАСС в понедельник.

Ранее сообщалось, что кабмин готов рассмотреть варианты установления возрастной планки при продаже алкоголя от 19 лет до 21 года. В министерстве здравоохранения эта инициатива уже прорабатывается.

"Нам представляется абсолютно правильным повысить возраст при продаже алкогольной продукции до 21 года. Мы знаем, что в молодом возрасте алкоголь действует наиболее разрушительно", - сказала министр.

Она напомнила, что воздействие алкоголя на мозг молодого человека приводит к серьезным последствиям как в физиологии, вызывая изменения в формировании структур головного мозга, так в психологическом аспекте. "Эти изменения закрепляются в самый ответственный период развития и становятся патологическими зависимостями, с которыми очень трудно бороться", - пояснила она.

Глава Минздрав также отметила, что повышение возрастной планки при продаже алкоголя до 21 года потребует всесторонних обсуждений. "Конечно, внесение изменений в законодательство требует юридической и технической проработки, широкого обсуждения с общественными организациями, с работодателями, с самыми разными кругами нашего общества", - добавила Скворцова.

Возможности субъектов

В РФ уже запрещена реклама алкогольной продукции, штрафы за продажу алкоголя несовершеннолетним выросли до 50 тыс. рублей, за изготовление алкоголя на дому и последующую его продажу введена уголовная ответственность. Действует ограничение на продажу алкоголя в ночное время, а в некоторых субъектах - и в вечернее время. Кроме того, государство постоянно повышает ставки акцизов на алкоголь. Ограничение продажи спиртного вечером и ночью, запрет продажи несовершеннолетним в Минздраве считают одними из самых эффективных мер по борьбе с алкоголизацией населения.

Некоторые регионы уже сейчас самостоятельно устанавливают дополнительные ограничения, связанные с продажей алкоголя. Минздрав также готов обсудить расширение полномочий субъектов.

"Нам представляется важным расширить полномочия муниципалитетов по определению местной политики в борьбе с алкоголем. Такие проекты в стране уже есть: например, трезвые деревни в Республике Саха. В таком случае на муниципальном уровне могут вводиться различные дополнительные меры, юридически закрепляемые решениями местного уровня", - отметила министр.

Опасное потребление

В докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованном на прошлой неделе, говорится, что в ближайшие 10 лет потребление спиртного в мире увеличится. При этом только в 2016 году свыше 3 млн человек (5,3% от всех смертей в мире) умерли от причин, связанных так или иначе с алкоголем. Так как спиртное уносит больше жизней, чем ВИЧ, туберкулез или диабет, генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал государства проявить креативность в формировании политики, направленной на борьбу с алкоголем.

По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в 2018 году алкоголь с той или иной частотой употребляют 58% россиян, еще 40% опрошенных не употребляют спиртного. При этом доля тех, кто считает, что все виды алкоголя в той или иной степени негативно сказываются на здоровье людей, снизилась с 80% в 2017 г. до 55% в 2018 году.

Алкоголь является одним из основных факторов риска развития неинфекционных заболеваний (сердечно-сосудистые, онкологиия, диабет, ментальные нарушения), которые, в свою очередь, стоят на первом месте в числе причин смертности. Проблема борьбы с неинфекционными заболеваниями обсуждалась на совещании высокого уровня в рамках генеральной Ассамблеи ООН, которая завершилась 27 сентября.

В ВОЗ считают, что безопасной дозы алкоголя не существует: риск есть всегда, с той лишь разницей, что в некоторых случаях он чуть меньше. При этом алкоголь связан примерно с 60 различными заболеваниями, "и практически во всех этих случаях наблюдается прямая взаимосвязь между дозой и ответной реакцией организма. Иными словами: чем больше человек выпивает, тем выше риск заболеть".

Поэтому алкоголь сильно влияет на ожидаемую продолжительность жизни россиян (2017 году женщины в России в среднем доживали до 77,6 года, а мужчины - до 67,5 лет), а также вносит вклад в значительный разрыв ожидаемой продолжительности жизни у мужчин и женщин. Согласно поручению президента, Россия должна к концу следующего десятилетия войти в число стран с ожидаемой продолжительностью жизни 80+.

По данным медицинского журнала Lancet, этот разрыв пока остается самым большим в мире. При этом в одном из самых проблемных по уровню алкоголизации населения регионе - на Дальнем востоке - смертность мужчин превышает смертность женщин в 2,3 раза, а 80% мужчин умерли еще до выхода на пенсию.

По словам замминистра Олега Салагая, в РФ в целом по всем регионам, даже по самым проблемным, наблюдается планомерное снижение уровня потребляемого алкоголя. В России еще в 2008 году на душу населения этот показатель составлял 18 литров в год, а уже в 2017 году сократился до 10,3 литра. К 2025 году Минздрав надеется сократить этот показатель до 8 литров в год на человека.