Ресурсные центры для инвалидов откроются в 2019 году во всех регионах Дальнего Востока

ХАБАРОВСК, 1 октября. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) откроет в регионах Дальнего Востока в 2018-2019 годах семь ресурсных центров для инвалидов. Об этом сообщил ТАСС замдиректора направления "Социальные проекты" АСИ Антон Яремчук.

Ресурсные центры открываются для улучшения качества услуг для людей с инвалидностью. Они объединяют на одной площадке офисы медико-социальной экспертизы, Фонда социального страхования и Пенсионного фонда, что упрощает процедуру установления инвалидности и получения технических средств реабилитации.

"В начале ноября ресурсные центры для инвалидов откроются в Хабаровском крае и в Сахалинской области. Это позволит закрыть почти половину от всех первичных освидетельствований в Хабаровском крае и порядка 80% освидетельствований в Южно-Сахалинске и в близлежащих к нему районах", - сказал Яремчук.

В Южно-Сахалинске ресурсный центр для инвалидов откроется на базе областного реабилитационного центра, а в Хабаровске - в отдельном здании в центре города, где будут работать представители всех задействованных в установлении инвалидности и получении средств реабилитации структур. Яремчук сообщил, что договоренности по открытию ресурсных центров есть практически со всеми регионами Дальнего Востока.

В Якутии и в Амурской области центры должны открыться до конца 2018 года, тогда же планируется открыть и в Еврейской АО, в 2019 году центры появятся в Приморье и в Магаданской области. Есть перспективы создать ресурсный центр и на Чукотке. Яремчук напомнил, что такой центр уже работает на Камчатке. Они также функционируют в Самарской области, где обслужено уже 118 тыс. человек, в Калининградской и Ленинградской областях.

Проект реализуется в рамках стратегической инициативы АСИ "Новое качество жизни лиц с ограниченными возможностями здоровья". Цель программы - формирование современной системы социализации инвалидов за счет обеспечения 100% доступа к высокотехнологичным и качественным техническим средствам реабилитации.