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Минздрав выступает за ограничение продажи алкоголя нетрезвым гражданам

Министр здравоохранения Вероника Скворцова отметила, что продажа алкоголя человеку в нетрезвом состоянии создает дополнительный разрушающий для него фактор

МОСКВА, 1 октября. /Корр. ТАСС Инна Финочка/. Продавцы алкоголя в магазинах и заведениях общественного питания должны иметь возможность отказать в продаже алкогольной продукции нетрезвому посетителю. Такое мнение в понедельник высказала ТАСС министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Ранее ведомство разработало законопроект, в котором предлагалось внести изменения в статью федерального закона от 22 ноября 1995 года, регулирующего продажу алкогольных напитков и ограничивающую их потребление. В документе предусматривалась возможность ограничения продажи спиртного пьяным, а также предлагалось вынести алкогольную продукцию в специальные отделы, секции и помещения, отделив ее от других товаров.

"Мы считаем очень важным предоставить право продавцам алкоголя, в том числе в общепите, не продавать алкоголь лицам, находящимся в состоянии опьянения. Продавать алкоголь пьяному человеку - создавать дополнительный разрушающий для него фактор, усугубляя его состояние. Кроме того, человек в состоянии сильного алкогольного опьянения не может адекватно оценить риски и может быть опасен и для окружающих, и для самого себя", - сказала министр здравоохранения.

На данным момент ведомство дорабатывает законопроект.

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Скворцова, Вероника ИгоревнаРоссия
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