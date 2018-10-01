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ЕГЭ

В Рособрнадзоре заявили, что школьной программы достаточно для успешной сдачи ЕГЭ

Заместитель руководителя ведомства Анзор Музаев ранее также отмечал, что система Единого государственного экзамена объективно и отлично работает
© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Материалов, которые ученики получают в рамках школьной программы, хватает для успешной сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ), считает заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

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"Тех часов, того материала, тех рекомендаций, которые мы даем в открытом доступе, совершенно хватает для успешной сдачи Единого государственного экзамена", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1" в понедельник.

Ранее Музаев также отмечал, что система ЕГЭ объективно и отлично работает.

В то же время, опрос, проведенный Общественной палатой РФ в рамках мониторинга по совершенствованию ЕГЭ с 28 мая по 15 августа, показал, что свыше 90% респондентов считают, что ЕГЭ требует от учащихся дополнительной, помимо прохождения обычной школьной программы, подготовки. Опрос охватил 8914 респондентов, среди которых были сдававшие ЕГЭ школьники и их родители, педагоги, директора школ и преподаватели вузов.

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