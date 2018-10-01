Букет ко Дню учителя в Москве обойдется в среднем в 800-1000 рублей

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Букет ко Дню учителя обойдется в Москве в среднем в 800-1000 рублей. При этом наибольшей популярностью у покупателей пользуются мелкие розы и хризантемы. Такое мнение высказала ТАСС президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.

"Я думаю, что не буду оригинальной, если скажу, что букеты должны быть недорогими. Небольшой букет можно сделать в пределах 800-1000 рублей. Он может быть из коротких роз. Самые дешевые - из Кении, у них некрупный бутон, они более мелкие. А самые простые варианты - это хризантемы абсолютно разных цветов ", - сказал эксперт.

В пресс-службе компании "Флорист.ру" также считают, что средняя стоимость букета не превысит 1000 рублей, в регионах цены могут быть на 200 рублей ниже. "Средняя стоимость букета с доставкой к празднику составит 1500 рублей по Москве и области, без доставки 1000 рублей. Такие композиции в регионах обойдутся на 200 руб. дешевле", - отметили в компании.

Средний букет, состоящий из роз и хризантем будет стоить от 500 рублей, а более оригинальные композиции обойдутся в несколько раз дороже - в отдельных случаях стоимость флористических объектов может доходить и до 10 000 рублей.

"Как показывает практика прошлых лет, спрос на цветы на день учителя по Москве и области увеличивается до 35% по сравнению с обычным днем", - пояснили в компании.

К числу необычных и оригинальных цветов, которые будут украшать букет учителя в этом сезоне можно отнести гортензии, орхидеи, лилии, каменную розу, альстромерию, лизиантус. "Востребованными оттенками еще со Дня знаний остаются лиловые, фиолетовые, кремовые тона. Такие растения как голубая гвоздика, апапантус синий, лизиантус синий, дельфиниум, кремовые розы - несомненно, станут композиционным центром любого букета", - подчеркнули во "Флорист.ру".

Букеты к празднику можно будет найти и в магазинах ритейлеров. Как сообщила ТАСС директор по корпоративным коммуникациям "Ашан Ритейл Россия" Мария Курносова, среди цветов самыми популярными являются горшечные комнатные растения Фаленопсис (средняя стоимость составляет 500 рублей), а также хризантемы и цикламены. Из букетов популярны монобукет из хризантем (около 300 рублей) и букеты-миксы (около 700 рублей).

Помимо цветов, ко Дню учителя традиционно пользуются большим спросом шоколад, чай, кофе, в том числе и в подарочных наборах. Как рассказали в пресс-службе "Магнита", популярными подарками являются кондитерские изделия (шоколадные конфеты в коробках и на развес, восточные сладости, плиточный шоколад), чайные наборы, кофе, шампанское и вино, а также фрукты и ягоды.