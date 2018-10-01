Жена летчика Ярошенко сообщила об ухудшении его здоровья в американской тюрьме

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 октября /ТАСС/. Состояние здоровья российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего 20-летнее наказание в американской тюрьме города Данбери (штат Коннектикут), ухудшается, он по-прежнему не получает необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщила в понедельник ТАСС супруга летчика Виктория Ярошенко.

Как сообщала ранее Виктория, летчик испытывает проблемы с желудком и зубами после перенесенных пыток в Либерии.

"Никакого медицинского обеспечения не оказывается, и со здоровьем все хуже и хуже. Вывозили его на консультацию. Тот медосмотр, который обещали провести, группу анализов, какие-то еще мероприятия, ничего этого не оказано до сих пор", - уточнила она.

По словам супруги, сейчас они добиваются возвращения личных вещей летчика, которые были утеряны при задержании. "Я созванивалась с адвокатом, сказала, давайте подавать в суд за утерю и материальный ущерб. Но он мне сказал, что с ним связывалась лично зампрокурора, и сказала, что этот вопрос на контроле, что они ищут эти вещи. Я попросила уточнить по времени, какое время они будут искать", - добавила Виктория.

Также она рассказала, что в сентябре от рака умерла сестра летчика Елена, которая также планировала лететь с ними в США, но по состоянию здоровья, не смогла. "Произошло это на прошлой неделе, в субботу она умерла", - сказала Виктория, уточнив, что летчика об этом оповестили. Как сообщалось, в мае прошлого года умерла мать Константина Любовь Ярошенко.

Виктория с дочерью Екатериной в августе прилетели в США, чтобы встретиться с летчиком. Они посетили Константина Ярошенко в тюрьме в 12 раз. Первая за семь лет встреча россиянина с супругой и их дочерью состоялась 24 августа, она продолжалась около восьми часов. 11 сентября семья летчика вернулась в Россию.

Дело Ярошенко

Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину и считает свой арест провокацией, а дело сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили Ярошенко в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.

До последнего времени Ярошенко находился в тюрьме Форт-Дикс (штат Нью-Джерси), причем на протяжении месяца - в карцере. В середине июня он был сначала переведен в пересыльную тюрьму в нью-йоркском районе Бруклин, а затем - в тюрьму в Данбери (штат Коннектикут), рассчитанную на содержание более 1,4 тыс. заключенных.

Официальные представители российских властей и семья летчика, которая проживает в Ростове-на-Дону, неоднократно обращались к властям США с просьбой передать Ярошенко российской стороне.