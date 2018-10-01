В Токио завершился автопробег "Россия - Япония. Резервы человечества"

ТОКИО, 1 октября. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Международный автопробег-экспедиция "Россия - Япония. Резервы человечества", стартовавший в мае в Москве, завершился в понедельник в Токио. По этому случаю ее участники провели пресс-конференцию в российском посольстве.

"Этот пробег призван усилить дружественные связи между Японией и Россией, а также подтвердить настрой на то, чтобы и дальше укреплять понимание между нашими народами", - отметил советник-посланник посольства РФ в Японии Дмитрий Биричевский.

"Это очень символично, что старт был дан с нулевого километра на площади у Большого театра, где 26 мая состоялась церемония открытия Перекрестного года культуры Японии и России. И в Токио мы финишировали у нулевого километра в районе Нихонбаси. Экспедиция несла в первую очередь культурно-просветительскую функцию, мы не ставили цель проехать это расстояние на скорость", - сказал руководитель автопробега Анатолий Васильев. По его словам, экспедиция останавливалась в городах России и Японии и принимала участие в различных культурных мероприятиях, в частности в российско-японском фестивале в Бурятии.

Не обошлось во время поездки и без технических трудностей. В частности, на магистрали недалеко от Токио у автомобиля группы взорвалось колесо. Это произошло в сильный дождь, который в Японию принес тайфун "Трами". Несмотря на всю сложность ситуации, колеса все-таки удалось поменять и движение по маршруту было продолжено.

Начало автопробега

Старт автопробега состоялся 26 мая из Москвы с площади Большого театра в день официального открытия Перекрестного года культуры России и Японии. В течение четырех месяцев участники экспедиции пересекли Россию с запада на восток, преодолели расстояние в 17 тыс. км, посетив 55 больших и малых городов, сел и поселков страны. На разных этапах в ней приняли участие более 500 человек в возрасте от 9 до 92 лет. Было задействовано около 100 автомобилей и 50 мотоциклов, 20 самолетов и два вертолета.

В Япония экспедиция прибыла 21 сентября. Протяженность японского этапа составила около 3 тыс. км. Он прошел через несколько городов, включая Тоттори, Киото и Иокогаму. На 2019 год запланирован новый автопробег по обратному маршруту из Токио в Москву. Как отметил Васильев, он стартует из Японии 1 июня и финиширует в российской столице в День города.

По итогам встречи в апреле 2017 года президент РФ Владимир Путин и японский премьер-министр Синдзо Абэ объявили, что в 2018 году состоится перекрестный Год культуры России и Японии. В рамках этого события запланировано около 120 мероприятий в области политики, экономики и культуры.