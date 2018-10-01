Минобрнауки: гранты на аспирантуру могут решить проблему низкого числа защит диссертаций

МОСКВА, 1 октября, /ТАСС/. Выдача грантов аспирантам на конкурсной основе могла бы решить проблему низкого числа защищенных диссертаций на соискание степени кандидата наук, считает замминистра Минобрнауки РФ Марина Боровская.

"В настоящее время нас интересует исследовательская аспирантура с защитами диссертаций, когда выпускники встраиваются в научно-исследовательскую работу. И мы хотим попробовать сделать аспирантуру в форме грантов: если студент хочет продолжить обучение в аспирантуре, он должен подать заявку на конкурс и получить грант", - сказала ТАСС Боровская.

Для этого от соискателя потребуется найти себе научного руководителя, предложить план исследований по одной из актуальных научных проблем и план своего дальнейшего трудоустройства, например, это может быть создание лаборатории в вузе.

"Рассчитывать величину гранта мы будем по аналогии с тем, как это делают научные фонды. Эта сумма будет учитывать доступ к оборудованию, стоимость расходных материалов для проведения исследований, стипендию аспиранта на три года - примерный такой грант получается 5 млн рублей", - отметила замминистра.

При этом, по ее словам, такой принцип отбора в аспирантуру повышает заинтересованность исследователя в защите диссертации, так как грант в обратном случае придется вернуть. С другой стороны, в защите аспиранта будет заинтересован и его научный руководитель, так как аспирант с собой привносит в его лабораторию дополнительное финансирование на использование оборудования и расходные материалы.

В аспирантурах университетов и академических институтов России обучаются около 90 тыс. молодых людей. Процент защищенных диссертационных работ при этом составляет 12, что считается достаточно низким показателем. Согласно нацпроекту "Наука", число аспирантов, успешно защитивших диссертационную работу и выбравших карьеру исследователя или преподавателя, к 2024 году должно вырасти не менее чем в 1,25 раза. Не менее чем в 2,1 раза должна увеличиться доля аспирантов, представивших к защите диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук.