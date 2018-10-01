В Европейском университете Петербурга начался учебный год

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Учебный год начался в понедельник в Европейском университете в Санкт- Петербурге. Как сообщила ТАСС глава аппарата ректора вуза Алла Самолетова, к занятиям на первом курсе магистратуры приступили 77 человек.

"К занятиям на первом курсе магистратуры приступили 77 человек, на второй курс восстановились 33 человека, в аспирантуру восстановились семь человек", - сказал собеседник агентства.

По словам Самолетовой, с этого года в Европейском университете теперь шесть факультетов: факультет политических наук и социологии разделился на два факультета - факультет политических наук и факультет социологии и философии.

Европейский университет - это магистерский вуз, который был создан в 1994 году. Полтора года назад вуз получил от комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга уведомление о расторжении договора аренды дворца Кушелева- Безбородко на Гагаринской улице в центре города. Это решение было оспорено в суде, но Арбитражный суд Санкт- Петербурга и Ленинградской области вынес пришел к выводу о правомерности расторжения городскими властями договора аренды в одностороннем порядке.

Прошлым летом университет добровольно сдал лицензию в Рособрнадзор после судебных разбирательств с этим ведомством и не смог начать учебный процесс с 1 сентября. Новые пакеты документов на получение образовательной лицензии вуз подавал четыре раза. Параллельно университет оспаривал в арбитражах отказы в выдаче лицензии. Два месяца назад Рособрнадзор, получив в четвертый раз пакет документов от Европейского университета и проверив их, принял решение выдать университету лицензию.