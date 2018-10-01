Путин поздравил коллектив подмосковного музея "Зарайский кремль" с вековым юбилеем

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил поздравление коллективу музея "Зарайский кремль", который расположен в Московской области, с 100-летием со дня создания. Глава государства подчеркнул, что коллекция музея интересна специалистам и всем тем, кто интересуется историей России.

"В октябре 1918 года ваш замечательный музей гостеприимно открыл свои двери для первых посетителей, и с тех пор его обширная экспозиция пользуется неизменным вниманием специалистов и всех, кто интересуется историей России, ее культурой и архитектурой", - говорится в телеграмме, размещенной в понедельник на сайте Кремля.

В дни юбилея "мы с особыми чувствами вспоминаем о многих поколениях сотрудников музея, проделавших большую, кропотливую работу по изучению и сбережению памятников русского зодчества, богатых художественных, археологических коллекций, произведений декоративно-прикладного искусства", - отметил Путин.

"Вы с уважением относитесь к традициям своих предшественников, вносите весомый вклад в развитие музейного дела в нашей стране, реализуете содержательные просветительские, информационные, творческие проекты", - подчеркнул глава государства, пожелав коллективу музея успехов.

Зарайский кремль является памятником архитектуры середины XVI века. Кремль был построен по указу Василия III в одно время с первым каменным Никольским собором в 1528-1531 годах.