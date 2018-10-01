На Украине просят через суд признать, что у Порошенко нет прав вмешиваться в дела церкви

КИЕВ, 1 октября. /ТАСС/. Украинская "Неправительственная организация верховенства права" обратилась в суд с требованием признать отсутствие полномочий у президента страны Петра Порошенко "вмешиваться в деятельность церкви". Об этом в понедельник сообщается на сайте Окружного административного суда города Киева.

Что происходит с Церковью на Украине

На пороге раскола. Что происходит с Церковью на Украине

"Истец просит суд установить отсутствие компетенции (полномочий) главы государства вмешиваться в деятельность церкви и религиозных организаций, в частности, путем подписания и направления обращения к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви на Украине, которое в дальнейшем было поддержано Верховной радой Украины соответствующим постановлением", - говорится в сообщении.

Суд открыл производство по данному административному делу и назначил на 13 ноября подготовительное заседание.

На Украине в настоящее время действует одна каноническая Украинская православная церковь, которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата. Также существуют две непризнанные мировым православием церковные структуры - киевский патриархат и украинская автокефальная православная церковь.

В апреле 2018 года президент Украины Петр Порошенко написал личное письмо патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию. Синод Константинопольского патриархата 22 апреля рассмотрел прошение президента Украины и принял решение обсудить этот вопрос с церквями православного мира.

7 сентября Константинопольский патриарх Варфоломей назначил двух своих экзархов на Украине. Священный Синод Русской православной церкви (РПЦ) в ответ на это выразил "решительный протест и глубокое возмущение" и заявил, что действия Константинопольской церкви "являются грубейшим попранием церковных канонов".