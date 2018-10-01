Минздрав сообщил о снижении младенческой смертности в России

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Показатель младенческой смертности за восемь месяцев текущего года составляет 5,3 случая на 1 тыс. родившихся живыми. Об этом журналистам в понедельник сообщили в Минздраве России.

"В России младенческая смертность неуклонно снижается. Так, если в 2012 г. она составляла 8,6 случаев на 1000 родившихся живыми, то в 2016 г. - 6,0 случаев, в 2017 г. - 5,6, а за 8 месяцев 2018 г. она уже составляет 5,3 случая", - говорится в сообщении министерства.

В Минздраве отметили, что этот показатель включает смерти детей до одного года. "Поскольку к младенческой смертности относятся случаи смерти детей в возрасте до одного года, то роль детских поликлиник и стационаров не следует приуменьшать", - отметили в министерстве.

В ведомстве напомнили, что за здоровье детей в возрасте до одного года ответственны и сами родители. "Также важна ответственность родителей за здоровье детей, поэтому просветительской работе с сообществом отводится серьезная роль. Не следует считать лишь перинатальные центры ответственными за все случаи смерти детей до одного года", - уточнили в министерстве.

Повышение смертности

Ранее СМИ сообщали, что в девяти регионах, где были построены перинатальные центры, Счетная палата отметила увеличение младенческой смертности. В издании отметили, что аудиторы не предложили объяснения этому.

В Минздраве сообщали, что, несмотря на то, что показатели младенческой смертности могут незначительно колебаться в ту или иную сторону, в целом в России сохраняется устойчивое снижение числа случаев смерти младенцев. А в те субъекты, где этот показатель повышается и остается высоким, направляется специальная комиссия во главе с главным внештатным неонатологом Дмитрием Ивановым.

В Министерстве здравоохранения отмечали, что этот показатель считается на 1 тыс. рожденных живыми, поэтому при выраженном снижении рождаемости даже при неизменном или несколько снизившемся числе умерших показатель может повыситься.