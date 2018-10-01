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Кобылкин: выдача оружия региональным инспекторам нацпарков начнется в скором времени

Глава Минприроды также добавил, что параллельно будет решаться вопрос с увлечением заработной платы инспекторов

СОЧИ, 1 октября. /ТАСС/. Выдача табельного оружия инспекторам региональных нацпарков и заповедников начнется в ближайшее время. Об этом журналистам на 70-й сессии Постоянного комитета Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), заявил глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин.

"Планируется выдать региональным инспекторам оружие, думаю, что в ближайшее время это произойдет", - сказал министр.

Он также отметил, что параллельно будет решаться вопрос с увлечением заработной платы инспекторов.

"Конечно, люди, которые ежедневно рискуют своей жизнью, должны иметь возможность не только себя защитить, но и получать достойную заработную плату. Мы работаем над тем, чтобы увеличить финансирование госинспекторов и их штат. Это позволит увеличить эффективность работы по борьбе с браконьерством", - сказал Кобылкин.

В мае 2017 года с предложением о выдаче оружия инспекторам природоохранных территорий регионального значения выступал бывший глава Минприроды Сергей Донской. Он отметил, что сотрудники федеральных заповедников и нацпарков вооружены, в то время как у их коллег из регионов оружия до сих пор нет.

Теги
Кобылкин, Дмитрий НиколаевичРоссияКраснодарский край
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