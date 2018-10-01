Генпрокуратура РФ: нарастания волны насилия в российских тюрьмах нет

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Увеличения количества случаев насилия над осужденными в колониях не зафиксировано. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной в эфире интерактивного видеосервиса Генпрокуратуры "Эфир".

"Нет такого, чтобы у нас нарастала волна насилия в местах лишения свободы", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, случаи применения насилия к осужденным не редки. Сейчас они появились на слуху из-за общественного интереса и внимания к этой теме, так как в условиях развития информационных технологий скрыть их все сложнее. "Появились камеры видеонаблюдения в этих заведениях, можно снимать информацию и получать объективные доказательства совершенных правонарушений с обеих сторон", - пояснил Куренной.

При этом Генпрокуратура не ведет статистику случаев монтажа таких видеозаписей. "Да и вообще не упомню, чтобы какой-то монтаж в этих конкретных случаях проводился. Здесь все заинтересованы в максимальной объективности", - сказал Куренной, отметив, что в случае сигналов в отношении конкретных сотрудников их надо проверять более тщательно. "Надеемся, что с помощью этого общественного интереса, с помощью всех уполномоченных органов эту проблему мы сообща решим", - сказал представитель надзорного ведомства.

ЧП в колониях

Как сообщил ранее замдиректора ФСИН Валерий Максименко, в ходе масштабных проверок, начатых после ЧП в колонии Ярославля, выявлены 42 случая неправомерных действий сотрудников по отношению к заключенным.

20 июля "Новая газета" опубликовала видеозапись с регистратора одного из сотрудников с кадрами "воспитательного" избиения осужденного Евгения Макарова, произошедшего 27 июня 2017 года в ярославской колонии. Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении полномочий, в нем фигурируют 12 бывших сотрудников колонии. 11 из них заключены под стражу, один - под домашний арест.