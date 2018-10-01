Отопление включено на всех социальных объектах Подмосковья

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Отопление заработало на всех социальных объектах и в большинстве многоквартирных домов Московской области. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе вице-губернатора региона Дмитрия Пестова.

"По состоянию на 1 октября, в регионе отапливается 100% объектов социальной сферы. Кроме того, в Подмосковье обеспечен пуск тепла в большинстве многоквартирных жилых домов с центральным отоплением - теплоснабжением обеспечено уже порядка 90% таких домов", - процитировали Пестова в сообщении.

По его словам, жилой фонд региона будет полностью обеспечен теплом в ближайшие дни.

В пресс-службе Пестова напомнили, что, согласно федеральному законодательству, отопление включается, если в течение пяти дней среднесуточная температура составляет менее 8 градусов. В Подмосковье отопление включается до наступления регламентированных сроков. "По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева муниципальные власти при принятии решения о начале отопительного периода ориентируются не на формальные показатели, а на реальные потребности жителей", - отметили в аппарате вице-губернатора.