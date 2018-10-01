Эксперт: выход на пенсию может спровоцировать депрессию

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Выход на пенсию повышает риски развития депрессивных состояний, а также соматических заболеваний, не связанных с психической деятельностью человека. Об этом сообщила ТАСС в понедельник - в Международный день пожилого человека - главный внештатный геронтолог Минздрава Ольга Ткачева.

"Человек уходит на пенсию, сначала у него развивается депрессия, а потом это все приводит к соматическим, психосоматическим проблемам. Это все может провоцировать самые разные заболевания и увеличивать риски сердечно-сосудистых заболеваний, даже онкологических", - сказала Ткачева.

Ткачева также добавила, что людям предпенсионного и пенсионного возрастов для поддержания социальной активности необходимо стремиться к общению.