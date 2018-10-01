Митрополит Корнилий: опыт старообрядцев актуален для современной России

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Жизненный и культурный опыт старообрядцев различных согласий актуален для России, сказал в понедельник митрополит Московский и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) Корнилий на открытии первой международной конференции "Всемирный старообрядческий форум" в Москве, передает корреспондент ТАСС.

"Мы сохраняем традиции, живой консерватизм. Нашей стране очень важен опыт страрообрядцев, такой как многодетные семьи, осуждение вредных привычек, трудолюбие. Старообрядцы всегда были патриотами своей Родины, всегда любили ее и являются носителями исконно русской культуры", - сказал он.

По словам предстоятеля РПСЦ, несмотря на то, что канонические противоречия между различными старообрядческими согласиями вряд ли будут преодолены в обозримом будущем, у них есть много точек соприкосновения. "У нас есть новые возможности подойти к нашему взаимодействию, посмотреть, что может объединить старообрядцев всех церквей и согласий. У нас идентичность в церковной культуре, в частности, в иконописании, медном литье, которое является визитной карточкой старообрядцев, знаменном пении", - подчеркнул митрополит Корнилий.

В ходе конференции был затронут вопрос о возвращении старообрядческий семей на историческую родину. Как отметила заместитель министра по развитию Дальнего Востока Марина Дедюшко, в рамках программы по содействию добровольного переселения соотечественников, проживающих за рубежом, в дальневосточные регионы приехали более ста старообрядцев.

"На территории Приморского края и Амурской области уже проживает 130 соотечественников, вернувшихся из Бразилии, Боливии и Уругвая. Сегодня на Дальнем Востоке существует четыре переселения старообрядцев. У наших переселенцев- староверов родился 31 ребенок, появилось девять молодых семей. В Амурской области в собственность старообрядцев передано почти 1700 гектаров земли, в Приморском крае - 1900 гектаров. Основная деятельность старообрядцев - это молочное производство", - сообщила она.

Комментируя эти цифры, митрополит Корнилий подчеркнул, что старообрядцы "имеют опыт выживания в трудных экономических условиях, они не иждивенцы и хотят быть полезны Родине".

Диалог старой веры

В рамках форума, который проходит в Доме русского зарубежья, планируется обсудить состояние староверия в современном мире, проблемы сохранения веры и культурных традиций, перспективы развития государственно-церковных отношений в России и в других странах.

Участники из стран ближнего и дальнего зарубежья затронут темы духовно-культурных связей между старообрядческими организациями России и зарубежья, сотрудничества в сфере культуры, содействие староверам, переселяющимся в Россию из-за рубежа, а также подготовку к празднованию 400-летия со дня рождения протопопа Аввакума, которое будет отмечаться в 2020 году.

В проведении форума принимают участие Русская Православная старообрядческая церковь, Древлеправославная Поморская церковь, Русская Древлеправославная церковь, Древлеправославная старопоморская церковь федосеевского согласия, представители других старообрядческих согласий.