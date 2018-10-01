Минтруд: регионы должны в первую очередь поддерживать волонтерские объединения

УФА, 1 октября. /ТАСС/. Регионы должны в приоритетном порядке поддерживать с помощью системы грантов и субсидий волонтерские объединения. Об этом заявил первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко на открытии Всероссийского форума "серебряных" добровольцев.

"Что касается поддержки, то у нас есть система грантов, социальных субсидий в отношении общественных организаций. Я бы хотел обратиться к регионам, здесь много представителей субъектов: надо взять на вооружение, и в первую "голову" общественные объединения - именно добровольческие - необходимо этой системой (грантов и субсидий - прим. ТАСС) поддерживать. Мы будем региональные органы соцзащиты к этому призывать", - сказал замминистра.

Он отметил, что "движение добровольчества должно было поддержано на всех уровнях государственной власти".

Третий Всероссийский форум "серебряных" волонтеров проходит в Уфе 1-2 октября, в нем участвуют свыше 500 добровольцев из разных регионов страны. Во время встреч с экспертами, круглых столов и мастер-классов участники не только получат тематические навыки и компетенции, но и разработают траекторию развития системы наставничества в России.

Центральным мероприятием деловой программы 1 октября станет панельная дискуссия о перспективах развития движения добровольцев старшего возраста. Днем позже волонтеры совместно со специалистами органов государственной власти посетят уфимские соцучреждения - приюты, интернаты и больницы.

Волонтеры "серебряного возраста" - это участники добровольческого движения старшего возраста - свыше 50 лет. Указом президента РФ 2018 год объявлен в стране Годом добровольца.