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Президент Сербии посетил концертный зал "Зарядье" в Москве

В ходе визита Александр Вучич отметил, что за последнее время российская столица изменилась к лучшему
Сербский президент Александар Вучич EPA-EFE/DJORDJE SAVIC
Сербский президент Александар Вучич
© EPA-EFE/DJORDJE SAVIC

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Сербский президент Александар Вучич высоко оценил концертный зал в московском парке "Зарядье". Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе концертного зала.

"Зарядье" - прекрасный зал, - поделился впечатлениями лидер Сербии. - Я наслышан о нем, мне многие рассказывали о потрясающей акустике".

Вучич с дочерью Милицей и сербским актером Милошем Биковичем прогулялись по фойе зала, откуда открываются панорамные виды на центр столицы. "Москва - один из самых красивых городов мира, за последнее время он очень изменился к лучшему", - сказал Вучич.

Президент Сербии прибыл в понедельник с визитом в Москву, где во вторник пройдут переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным. Ожидается, что на встрече стороны обсудят ситуацию в Косове. В понедельник у Вучича запланирована частная программа.

В создании концертного зала "Зарядье" принимали участие сербские специалисты: они изготовили отделочные панели и интерьеры фойе. Часть материалов для зала привезена из города Нови-Сад.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСербияВучич, Александар
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