Путин наградил 80 сотрудников МЧС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Восемьдесят сотрудников МЧС России в соответствии с указом президента России удостоены государственных наград, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"Три специалиста специализированного отряда Главного управления МЧС России по Севастополю награждены орденами Мужества. Кроме того, за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях, различными государственными медалями награждены 68 специалистов чрезвычайного ведомства", - сказал представитель министерства.

Также девятерым сотрудникам МЧС присвоены почетные звания "Заслуженный спасатель Российской Федерации", "Заслуженный врач Российской Федерации" и "Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации".

Глава МЧС Евгений Зиничев поздравил сотрудников министерства с присвоением высоких государственных наград и пожелал им удачи в профессиональной деятельности.