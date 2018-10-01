Рейсы "Кометы" между Ялтой и Севастополем прекращены до весны

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 октября./ТАСС/. Рейсы скоростного пассажирского судна на подводных крыльях (СПК) "Комета" между Ялтой и Севастополем прекращены до начала весенней навигации, сообщил на своей странице в Facebook генеральный директор госпредприятия "Крымские морские порты" Алексей Волков.

Проект организации регулярных морских скоростных пассажирских перевозок в Азово-Черноморском бассейне реализуется концерном "Калашников" совместно с судостроительным заводом "Вымпел". Первый рейс "Кометы 120М" состоялся в Севастополе 30 июля.

"СПК "Комета" вчера сделала последний рейс в этом сезоне. Перевезено на крыльях - 22 200 пассажиров за период с 1 августа до 1 октября. С сегодняшнего дня скоростные перевозки приостановлены до навигации 2019 года", - написал Волков.

Ранее правительство Севастополя сообщало, что загрузка рейсов "Комета 120М", курсирующего между Севастополем и Ялтой, составляет 99%, что свидетельствует о востребованности морских пассажирских перевозок.

"Комета 120М" построена на судоремонтном заводе "Вымпел" в Рыбинске. Судно берет на борт 120 пассажиров, экипаж составляет пять человек. Благодаря использованию подводных крыльев его скорость достигает 35 узлов (около 65 км/ч). Судно может находиться до восьми часов в режиме автономного плавания. Дальность хода составляет около 320 км.