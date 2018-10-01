Руководство детского сада в Пермском крае уволило няню, заклеившую рот ребенку пластырем

ТАСС, 1 октября. Руководство детского сада в городе Березники уволило няню, которая заклеила ребенку рот пластырем. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства образования Пермского края со ссылкой на управление образования города.

Ранее СМИ сообщили, что 28 сентября в городе Березники няня одного из детских садов заклеила пятилетнему ребенку рот пластырем, чтобы наказать его за разговоры. Ребенок признался маме, что ему страшно идти в детский сад, позже няня извинилась и признала свою вину.

"По данным управления образования г. Березники, данная сотрудница была на испытательном сроке, в настоящий момент она уволена", - сказали в пресс-службе, отвечая на вопрос об инциденте.

Как сообщили ТАСС в краевой прокуратуре, иного вреда, кроме морального, ребенку причинено не было. "По предварительным данным, родители отказались от дальнейших претензий", - сказала собеседница агентства.