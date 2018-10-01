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Голикова пообещала решить проблему очередей в дома престарелых по нацпроекту "Демография"

На 1 января очередь в стационарные дома социального обслуживания составляла 3,2 тыс. человек

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Проблема очередей в дома престарелых будет решена в рамках программы "Старшее поколение" нацпроекта "Демография". Об этом сообщила в понедельник журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.

"На 1 января 2018 года очередь в стационарные дома социального обслуживания - 3,2 тыс. наших граждан. Реализуя этот проект, мы думаем, что полностью решим эту задачу, обеспечив необходимыми стационарными, полустационарными, местами дневного пребывания наших граждан старшего поколения, которые в этом нуждаются", - сказала Голикова.

В День пожилого человека 1 октября Голикова посетила Пансионат для ветеранов труда №6 Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

Пансионат предоставляет гражданам пожилого возраста и людям с ограниченными возможностями здоровья услуги по стационарному социальному обслуживанию и медико-социальной помощи. Учреждение работает с 1984 года, в 2010-2017 годах была проведена его модернизация. В пансионате проживают 405 пенсионеров, из них девять - участники Великой Отечественной войны, 34 - труженики тыла, 157 - пенсионеры в возрасте старше 80 лет.

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Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссия
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