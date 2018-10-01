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Москалькова: важно решать вопросы развития малой авиации, здоровья и жилья в Ненецком АО

Также были отмечены усилия главы региона в построении дорожной карты по решению проблем

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Вопросы развития малой авиации, обеспечения отдыха и здоровья жителей, обеспечения жильем необходимо решать в Ненецком автономном округе. Об этом в своем выступлении в ходе торжественной церемонии вступления в должность губернатора региона Александра Цыбульского заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Очень важно делать то, что мы [с вами обсуждали], по малой авиации, по улучшению жизни людей, [обеспечению их] отдыха, здоровья, по жилью. За то время, когда вы здесь исполняли обязанности [главы региона] я видела ваши серьезные усилия выстроить дорожную карту по решению вопросов", - сказала омбудсмен.

Цыбульский был избран губернатором НАО 1 октября.

28 сентября 2017 года президент России Владимир Путин назначил 39-летнего заместителя главы Минэкономразвития Цыбульского врио губернатора НАО. Он сменил 43-летнего Игоря Кошина, который возглавлял округ с 2014 года.

Теги
РоссияМоскалькова, Татьяна НиколаевнаАрктика сегодняНенецкий автономный округ
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