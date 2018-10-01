Сенатор Арашуков назвал чушью обвинения в подделке сроков вида на жительство в ОАЭ

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Член Совета Федерации Рауф Арашуков, представляющий Карачаево-Черкесскую Республику, в понедельник заявил корреспондентам ТАСС, что предъявляемые ему обвинения в подделке документов в Объединенных Арабских Эмиратах не имеют под собой юридического основания.

Ранее агентство РБК сообщило о возбуждении властями ОАЭ уголовного дела против Арашукова на основании заявления депутата горсовета Черкесска Руслана Карданова, по утверждениям которого сенатор якобы подделал выданный ему вид на жительство, исправив в нем дату окончания срока действия документа - с 14 февраля 2017 года на 14 августа 2016 года - для того, чтобы войти в состав верхней палаты российского парламента. Полномочиями он был наделен 18 сентября 2016 года.

"Это чушь. У меня есть подтверждающие документы", - сказал Арашуков на просьбу прокомментировать подданное против него заявление. По его словам, "никакого юридического основания это [обвинения против него] не имеет".