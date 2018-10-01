Прокуроры с 2017 года добились погашения задолженности по зарплатам на 40 млрд рублей

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Генпрокуратура России с 2017 года добилась погашения задолженности по заработным платам на сумму более 40 млрд рублей. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Чайка в интервью на видеоресурсе Генпрокуратуры РФ "Эфир".

"С начала 2017 года погашена задолженность по зарплатам на сумму более 40 млрд рублей, а это реальные доходы населения, это развитие нашей экономики", - сказал он.

Чайка отметил, что правозащитный опыт Генпрокуратуры России востребован у коллег из других стран. "Я приведу несколько цифр: за последние полтора года мы получили более 7 млн обращений граждан, почти 2 млн поданы на личном приеме прокурора", - сообщил он. По словам генпрокурора, граждане чаще всего жалуются на нарушения в сферах федерального законодательства, ЖКХ, медицины и образования.