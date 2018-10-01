В Новгородской области на 60% увеличилось число арестов имущества должников

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 октября. /ТАСС/. Количество арестов имущества должников за 9 месяцев 2018 года увеличилось на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФССП по Новгородской области.

"В Новгородской области на 60% увеличилось количество арестов имущества, принадлежащего должникам. Судебные приставы в первую очередь стали активнее изымать бытовую технику, автомобили и телефоны в счет погашения долга у неплательщиков алиментов и у тех, кто садится за руль в состоянии опьянения, у совершивших преступления", - говорится в сообщении. В службе судебных приставов добавили, что аресты - крайняя мера, когда другое воздействие на должников не работает.

За указанный период приставы произвели уже около 3 тыс. арестов на сумму 1,2 млрд рублей. Взыскателям при этом возвращено порядка 15 млн рублей.

Реализацию арестованных предметов проводит Росимущество. Право самостоятельно распродать имущество предоставляется также его владельцу, но только в случае, если сумма оценки не превышает 30 тыс. рублей. "Должники стали чаще пользоваться этой возможностью и "наторговали" в 2018 году на 4 млн рублей", - отметили в ведомстве.

Как уточнили ТАСС в УФССП по Новгородской области, сейчас задолженность жителей региона составляет около 25 млрд рублей.