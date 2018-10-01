Число компетенций конкурса профмастерства для инвалидов в Пскове выросло в 11 раз

ПСКОВ, 1 октября. /ТАСС/. Псковские власти увеличили в 11 раз число компетенций чемпионата профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс". В прошлом году соревнования проводились лишь в одной номинации, в этом году у чемпионата рекордное число участников, сообщил ТАСС в понедельник заместитель начальника управления образования Псковской области Игорь Прокофьев.

Национальный чемпионат по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью "Абилимпикс" - это международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования. Национальный центр развития конкурсов профессионального мастерства "Абилимпикс" создан на базе Российского государственного социального университета. Международные соревнования по профессиональному мастерству среди инвалидов проходят по олимпийской системе и включают в себя конкурсы по 45 профессиям, востребованным на рынке труда.

"В этом году в Псковской области у российского чемпионата будет 11 компетенций, будут участвовать 12 групп. В 2017 году была только одна компетенция, это штукатурные работы и сухое строительство. Такое увеличение числа компетенций стало возможным, так как мы нашли площадки, где можно проводить этот конкурс, нашли и подготовили экспертов, которые могут оценивать, провели работу по учреждениям, нашли много участников", - рассказал собеседник агентства.

Об участниках и испытаниях

По словам Прокофьева, в чемпионате профессионального мастерства среди инвалидов в 2018 году примут участие более 60 человек. "Будет 61 участник, 62 эксперта и примерно столько же волонтеров. А в прошлом году участников было всего шесть участников по одной компетенции", - добавил замначальника управления образования региона.

Как пояснили в администрации региона, участниками чемпионата станут учащиеся профтехучилищ, школьники от 14 лет и специалисты от 18 до 65 лет. Учащиеся школ продемонстрируют свои навыки и умения в бисероплетении и гончарном деле. Студенты пройдут испытания в таких компетенциях как сухое строительство и штукатурные работы, флористика, поварское и швейное дело, адаптивная физическая культура, медицинский и социальный уход. Среди специалистов определят лучших в ландшафтном дизайне и швейном деле.

Псковский чемпионат профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" состоится в Псковской области с 8 по 10 октября. Конкурсы будут проходить на пяти площадках в Пскове и Великих Луках: на базе Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса, Псковского медицинского колледжа, Центра специального образования №1, Производственно-интеграционных мастерских для инвалидов им. В. П. Шмитца и Великолукской государственной академии физической культуры и спорта.

"Абилимпикс" проводится в России по международным стандартам и правилам. Он помогает развивать профессиональную инклюзию обучающихся, выпускников и молодых специалистов с инвалидностью на рынке труда. Конкурс утвержден в 2015 году постановлением правительства РФ и реализуется в рамках госпрограммы РФ "Доступная среда". В Псковской области "Абилимпикс" проводится с 2016 года.