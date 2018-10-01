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Освещающие "серебряное" волонтерство СМИ получат гранты Роспечати

Эти меры помогут популяризовать добровольчество у людей старшего возраста, отметил замглавы Минтруда Алексей Вовченко

УФА, 1 октября. /ТАСС/. Средства массовой информации с 2019 года будут получать грантовую поддержку Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) за публикацию материалов, популяризирующих "серебряное" волонтерство в стране.

Об этом сообщил в понедельник ТАСС первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко.

"Часть денег непосредственно выделена в рамках программы "Старшее поколение" нацпроекта "Демография". Роспечатью предоставлено бюджетное финансирование для оплаты трафика и выдачи грантов для СМИ, которые на эту тематику будут готовить материалы. По "Старшему поколению" порядка 150 млн рублей со следующего года предусмотрено", - сказал он в кулуарах Всероссийского форума "серебряных" добровольцев в Уфе.

По словам Вовченко, эти меры помогут популяризовать добровольчество для людей старшего возраста.

Третий Всероссийский форум "серебряных" волонтеров (добровольцы старшего возраста - свыше 50 лет) проходит в Уфе 1-2 октября, в нем участвуют свыше 500 добровольцев из разных регионов страны. Во время встреч с экспертами, проведения круглых столов и мастер-классов участники получат тематические навыки и компетенции, а также разработают траекторию развития системы наставничества в России. Указом президента РФ 2018 год объявлен в стране Годом добровольца.

Нацпроект "Демография" включает следующие федеральные проекты: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Создание яслей - содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Новая физическая культура населения". На его реализацию, как сообщалось ранее, планируется выделить порядка 3,5 трлн рублей.

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