Пострадавшие от паводка жители Уссурийска получили более 20 млн рублей компенсации

ВЛАДИВОСТОК, 1 октября. /ТАСС/. Власти Приморского края выплатили более 20 млн рублей семьям Уссурийска, пострадавшим от паводка в августе и начале сентября. Еще 9 млн планируется выдать к концу следующей недели, сообщила в понедельник пресс-служба администрации региона.

В августе и начале сентября Приморский край пережил два крупных паводка за 20 дней. От повышения уровня рек пострадало множество поселков и дорог почти во всех районах региона. Некоторые населенные пункты были частично подтоплены, многие временами оказывались отрезанными от автомобильного сообщения. Режим ЧС был введен в 14 муниципальных образованиях.

"Более 20 млн рублей получили пострадавшие при паводке жители Уссурийска, еще 9 млн находятся на счетах почты и будут выплачены до конца следующей недели", - цитирует пресс-служба главу Уссурийска Евгения Коржа.

Получить компенсацию за утрату имущества в результате наводнения жители Приморского края могут без страховки. Размер выплат из краевого бюджета составляет 10 тыс. рублей за подтопленный дом и 10 тыс. - за огород. Компенсация за частичную или полную утрату имущества составляет от 50 до 100 тыс. рублей. При этом на последнюю выплату, по краевому законодательству, имели право только те жители, чье имущество застраховано.

По мнению властей города, к затоплению Уссурийска приводят нечищенные русла рек и отсутствие дамб. В 2019 году в округе планируется запустить пятилетнюю программу по строительству и реконструкции дамб стоимостью 6,8 млрд рублей. Согласно планам, первой ремонтировать начнут дамбу в центре города, стоимость работ оценивается в 1,8 млрд рублей.

Сейчас на реках края отмечается повсеместный спад уровня воды. Сохраняется подтопление пойм рек Большая Уссурка и Уссури в Пожарском, Дальнереченском районах, Илистая в Черниговском районе, остальные реки - в берегах.