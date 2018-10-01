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С ноября на дорогах Москвы камеры начнут фиксировать автомобили без ОСАГО

Нарушителям будут выписывать штрафы по решению МВД
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Камеры в Москве с ноября текущего года начнут фиксировать автомобили, на которые не оформлены полисы ОСАГО.

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Как сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения, нарушителям будут выписываться штрафы. 

"Штрафы за езду без полиса ОСАГО начнут выписывать в ноябре. В настоящий момент идет объединение баз данных для того, чтобы понимать, у кого есть страховка, а у кого нет", - сказали в пресс-службе ЦОДД.

В ведомстве отметили, что штрафы будут выписываться уже по решению МВД.

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