С ноября на дорогах Москвы камеры начнут фиксировать автомобили без ОСАГО

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Камеры в Москве с ноября текущего года начнут фиксировать автомобили, на которые не оформлены полисы ОСАГО.

Как сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения, нарушителям будут выписываться штрафы.

"Штрафы за езду без полиса ОСАГО начнут выписывать в ноябре. В настоящий момент идет объединение баз данных для того, чтобы понимать, у кого есть страховка, а у кого нет", - сказали в пресс-службе ЦОДД.

В ведомстве отметили, что штрафы будут выписываться уже по решению МВД.