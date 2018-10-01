Уровень заболеваемости ОРВИ у школьников Новгородской области превысил эпидпорог на 19%

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 октября. /ТАСС/. Уровень заболеваемости ОРВИ среди школьников в Новгородской области превысил эпидемический порог на 18,7%, об этом в понедельник сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

"По данным оперативного мониторинга на 39-й календарной неделе (с 24 по 30 сентября) отмечается превышение эпидемического порога заболеваемости среди школьников на 18,7%", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, за прошедшую неделю заболевших гриппом не зарегистрировано, все заболевания связаны с циркуляцией респираторных вирусов (риновирусы, аденовирусы и другие).

С начала сентября в Новгородской области стартовала прививочная кампания по иммунизации населения против гриппа. По состоянию на 28 сентября в области привито против гриппа 109 694 человека, что составляет 18% от общей численности населения.