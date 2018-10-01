Спортивный комплекс с двумя бассейнами открылся в Липецкой области

ЛИПЕЦК, 1 октября. /ТАСС/. Спортивный комплекс "Атлант" площадью 7 тыс. кв. метров с двумя бассейнами открылся в деревне Копцевы Хутора Липецкой области. Для его возведения из районного бюджета было выделено свыше 270 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации региона.

"Многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс "Атлант" с двумя бассейнами торжественно открыт в Липецком районе области", - сказал собеседник агентства, отметив, что комплекс также включает в себя большую универсальную арену, залы для фитнеса, борьбы и бокса. Строительство началось в 2016 году.

По информации пресс-службы, в "Атланте" будут принимать соперников волейбольный клуб "Липецк" и мини-футбольный клуб "ЛКС". "Для зрителей сооружены трибуны почти на 600 мест", - отметили в пресс-службе.

Глава администрации Липецкой области Олег Королев подчеркнул, что строительство спортивных объектов будет продолжено. "Рядом на территории будут построены и другие спортивные объекты, в частности, площадки для занятий скейтбордингом, фристайлом и другими популярными в молодежной среде видами спорта", - сказал он.